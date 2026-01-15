Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Folge vom 15.01.2026
Folge vom 15.01.2026: Chaos auf allen Etagen! Blackbeard greift an.

24 Min. Ab 12

Buggy und Mr.3 befreien die Gefangenen aus Level 2, um Chaos zu stiften und so ihre Fluchtmöglichkeiten zu verbessern. Auf Level 4 können sich die Wärter nicht gegen Ruffys Team zu Wehr setzen und werden vernichtet. Als dann auch noch der Samurai Blackbeard mit seiner Crew in Impel Down eindringt, weiß Hannyabal nicht mehr, wie er wieder Herr der Lage werden soll. Also beschließt Magellan, den zum Tode verurteilten Chefwärter Shiryuu freizulassen, um den Samurai zu stoppen.

