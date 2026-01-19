Jet-Pistole des Zorns. Ruffy vs. Blackbeard!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 19.01.2026: Jet-Pistole des Zorns. Ruffy vs. Blackbeard!
24 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Ruffy und Blackbeard treffen vor der Treppe zum dritten Stock von Impel Down aufeinander. Doch der Strohhut muss sich beherrschen, denn es bleibt ihm keine Zeit für einen Kampf, wenn er Ace noch rechtzeitig retten will ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS