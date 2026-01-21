Bon Currys Opfer! Öffnet das Tor der Gerechtigkeit.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 21.01.2026: Bon Currys Opfer! Öffnet das Tor der Gerechtigkeit.
24 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Ruffy, Ivankov und ihre Verbündeten fliehen mit einem Kriegsschiff vor der Marine, doch am Tor der Gerechtigkeit sitzen sie in der Falle. Dieses Tor kann nur von Impel Down aus gesteuert werden. Als es sich plötzlich öffnet, wird Ruffy klar, dass Bon Curry zurückgeblieben ist, um sich für seine Freunde zu opfern ...
