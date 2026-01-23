In alle Winde verstreut (4)! - Das riesige Grabkreuz und die Unterhosen-Show.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
24 Min. Ab 12
24 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Zorro wurde von Bartholomäus Bär besiegt und landet kurz darauf auf der gleichen Insel wie Geisterprinzessin Perona. Gemeinsam versuchen sie, die Insel zu verlassen, was sich allerdings gerade für Zorro als schwierig erweist.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS