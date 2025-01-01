Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Der Platz am Fluss

Staffel 8Folge 21
Der Platz am Fluss

Der Platz am FlussJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 21: Der Platz am Fluss

40 Min.

Nathan erweist sich heute als Naturbursche. Er will verhindern, dass sein Lieblingsplatz am Fluss unter Eigentumswohnungen verschwindet. Dafür muss er der Stadtplanung beweisen, dass der Platz das Zuhause einer seltenen Vogelart ist. Ausgerüstet mit Zelt und Kameras, macht sich Nathan mit seinen Freunden auf die Suche nach dem Vogel. Alle sind begeistert von der Aktion, nur Clay macht Probleme ...

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

