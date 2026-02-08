Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 2
46 Min.Folge vom 08.02.2026

Der Fasching steuert auf sein Ende und die Wiener Ballsaison auf ihren Höhepunkt zu. Und wie jedes Jahr werden es wieder die blendenden Äußerlichkeiten und der schöne Anschein sein, die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Couturiers und Juweliere haben Hochsaison, an einem Abend wie diesem soll kein Detail dem Zufall überlassen bleiben. Die Reportage von Christian Papke zeigt einige Opernball-Mitwirkende bei der Vorbereitung auf den Ball der Bälle. Bildquelle: ORF/Papke Film/Christian Papke

ORF III
