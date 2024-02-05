Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 73vom 05.02.2024
Ein Blick hinter die Kulissen des prestigeträchtigen Events, der zeigt, wie die Wiener Staatsoper Schritt für Schritt für den Opernball bereit gemacht wird - vom Parkett, über den Blumenschmuck bis hin zu den Speisen. Denn es braucht nur dreißig Stunden, um aus der Oper einen Ballsaal zu machen, und weitere einundzwanzig Stunden danach für den Rückbau. Rund fünfhundert Menschen arbeiten eng choreografiert daran, dass dieser Ballabend gelingen kann. Bilquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

