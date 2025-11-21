Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ORF III Aktuell am Abend

ORF III AKTUELL am Abend vom 21.11.2025

ORF IIIFolge vom 21.11.2025
ORF III AKTUELL am Abend vom 21.11.2025

ORF III AKTUELL am Abend vom 21.11.2025Jetzt kostenlos streamen

ORF III Aktuell am Abend

Folge vom 21.11.2025: ORF III AKTUELL am Abend vom 21.11.2025

13 Min.Folge vom 21.11.2025

Plan für Kriegsende: URS erhöhen Drück auf Ukraine | Gerhard Mangott: US-Friedensplan "sehr riskant" | Geringe Erwartungen vor G20-Gipfel | UN-Klimakonferenz: Streitpunkte verhindern vorerst Einigung | Israelischer Geheimdienst: Hamas-Waffen in Österreich | Chancenbonus: 800 zusätzliche Stellen für 400 Schulen | U17-Fußball-WM: Österreich im Halbfinale | Neue Regeln für Song Contest | Wetter

Alle verfügbaren Folgen