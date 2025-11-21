ORF III AKTUELL am Abend vom 21.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ORF III Aktuell am Abend
Folge vom 21.11.2025
Folge vom 21.11.2025
Plan für Kriegsende: URS erhöhen Drück auf Ukraine | Gerhard Mangott: US-Friedensplan "sehr riskant" | Geringe Erwartungen vor G20-Gipfel | UN-Klimakonferenz: Streitpunkte verhindern vorerst Einigung | Israelischer Geheimdienst: Hamas-Waffen in Österreich | Chancenbonus: 800 zusätzliche Stellen für 400 Schulen | U17-Fußball-WM: Österreich im Halbfinale | Neue Regeln für Song Contest | Wetter
