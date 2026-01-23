ORF III AKTUELL am Abend vom 23.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ORF III Aktuell am Abend
Folge vom 23.01.2026: ORF III AKTUELL am Abend vom 23.01.2026
13 Min.Folge vom 23.01.2026
Ukraine: Neue Verhandlungen über Waffenruhe | Deutlich mehr Tote im Iran als vom Regime angegeben | Prozess gegen "Sächsische Separatisten" gestartet | Weniger Asylanträge 2025 als im Jahr davor | Steuersenkung auf Tampons nur teilweise weitergegeben | 87-jährige Frau wurde im Pensionistenheim erstickt | USA bereiten sich auf heftigen Wintersturm vor | Wetter
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3