ORF III AKTUELL am Abend vom 04.03.2026

Iran: Drohungen gegen Botschaften | Iran-Krieg: Kann Europa in den Konflikt hineingezogen werden? | USA drohen Spanien mit Abbruch der Handelsbeziehungen | Nahost: Straße von Hormus defacto nicht befahrbaren | Naher Osten: Rückhol-Aktionen des Außenministeriums angelaufen | Sicherheitsrat: Keine erhöhte Gefahr in Österreich aufgrund des Kriegs | Regierung gibt Ausblick auf zweites Jahr im Amt | Ott-Prozess: Bundespolizeidirketor bei Befragung | Haushalts-Ausgaben in fünf Jahren um knapp 30 Prozent gestiegen | Wetter

