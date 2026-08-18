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ORF III Aktuell am Abend
Folge vom 18.08.2026: ORF III AKTUELL am Abend vom 18.08.2026
13 Min.Folge vom 18.08.2026
Steiermark: Mann soll achtjährige Tochter getötet haben | Asylanträge auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren | Einigung bei Tourismus-KV erzielt | Prozess gegen Meta wegen Social-Media-Sucht | USA-Iran-Abkommen endet ohne neuen Deal | Deutsche Bauern kämpfen mit Ertragseinbußen | Messungen zeigen: UV-Strahlung in Europa gestiegen | Wetter
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