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ORF III Aktuell am Abend

ORF III AKTUELL am Abend vom 20.08.2026

ORF IIIFolge vom 20.08.2026
ORF III AKTUELL am Abend vom 20.08.2026

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ORF III Aktuell am Abend

Folge vom 20.08.2026: ORF III AKTUELL am Abend vom 20.08.2026

11 Min.Folge vom 20.08.2026

Dreierkoalition streitet weiter über Dürrehilfen | Anwaltskammer nimmt Grassers Anwälte in Schutz | Karner will junge Straftäter gefängnisähnlich unterbringen | Wien erhöht schon wieder die Gebühren | Russland und Ukraine setzen gegenseitige Luftangriffe fort | Prinz Harry und Meghan kehren nach England zurück | 140.000 Besucher strömen zum FM4-Frequency-Festival | Wetter

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