ORF III AKTUELL am Nachmittag vom 08.04.2026Jetzt kostenlos streamen
ORF III Aktuell am Nachmittag
Folge 107: ORF III AKTUELL am Nachmittag vom 08.04.2026
62 Min.Folge vom 08.04.2026
Die Sendung präsentiert montags und mittwochs um 16.00 Uhr ausgewählte politische Entwicklungen. Hintergrundberichte, Diskussionen, Informationen von Fachleuten und Live-Interviews geben einen Überblick über bestimmte Entwicklungen im In- und Ausland.
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