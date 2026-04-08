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ORF III Aktuell am Nachmittag

ORF III AKTUELL am Nachmittag vom 08.04.2026

ORF IIIStaffel 1Folge 107vom 08.04.2026
ORF III AKTUELL am Nachmittag vom 08.04.2026

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ORF III Aktuell am Nachmittag

Folge 107: ORF III AKTUELL am Nachmittag vom 08.04.2026

62 Min.Folge vom 08.04.2026

Die Sendung präsentiert montags und mittwochs um 16.00 Uhr ausgewählte politische Entwicklungen. Hintergrundberichte, Diskussionen, Informationen von Fachleuten und Live-Interviews geben einen Überblick über bestimmte Entwicklungen im In- und Ausland.

Weitere Folgen in Staffel 1

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