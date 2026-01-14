Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF III Aktuell am Nachmittag

ORF IIIStaffel 1Folge 90vom 14.01.2026
60 Min.Folge vom 14.01.2026

Politikberater: "Es wurden wesentliche Themen besprochen" | Pilnacek U-Ausschuss gestartet | Klenk (Falter) zum Pilnacek-Ausschuss | Blutkonserven werden knapp | Alarmierend niedrige Blutreserven in Österreich | Mann erdrosselt Lebensgefährtin | Expertin: "Täter-Opfer-Umkehr unbedingt vermeiden" | Tote bei Zugunglück in Thailand | Lage in der Ukraine verschärft sich | Sorge um den Iran im Ausland |

