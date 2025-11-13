Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 502vom 13.11.2025
16 Min.Folge vom 13.11.2025

Zwar zweifelt kaum noch jemand daran, dass Harald Mahrer den Rücktrittsrufen nachkommen und seinen Posten als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) räumen wird. Mehrere Medien berichteten bereits Donnerstagmittag, dass der Rücktritt fix sei. Von Mahrer selbst gab es dazu aber bisher ebenso wenig eine Bestätigung wie von der WKO.

