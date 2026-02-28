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ORF III Aktuell Spezial

ORF III AKTUELL Spezial: Krieg gegen den Iran

ORF IIIStaffel 1Folge 507vom 28.02.2026
ORF III AKTUELL Spezial: Krieg gegen den Iran

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Folge 507: ORF III AKTUELL Spezial: Krieg gegen den Iran

14 Min.Folge vom 28.02.2026

Die Lage im Nahen Osten hat sich dramatisch zugespitzt. Nach Angriffen von Israel und den USA feuerte der Iran Raketen auf Israel und US-Stützpunkte in der Region.

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