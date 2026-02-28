ORF III AKTUELL Spezial: Krieg gegen den IranJetzt kostenlos streamen
ORF III Aktuell Spezial
Folge 508: ORF III AKTUELL Spezial: Krieg gegen den Iran
20 Min.Folge vom 28.02.2026
Israel und die USA griffen in den frühen Morgenstunden Ziele im Iran als Präventivschlag an. Der Iran reagierte mit Raketenangriffen auf Israel sowie auf US-Militärbasen in der Region. Aus Washington heißt es, der Plan gegen das iranische Regime solle in Phasen erfolgen –daher kann man mit einer längeren militärische Aktion rechnen. Internationale Vertreter, darunter die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), der britische Premier Keir Starmerminister und der französische Präsident Emmanuel Macron, riefen zur Deeskalation auf.
