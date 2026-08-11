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ORF III Aktuell Spezial
Folge 515: ORF III AKTUELL Spezial: Bestellung der neuen ORF-DirektorInnen
46 Min.Folge vom 11.08.2026
Am 11. August 2026 stimmte der ORF-Stiftungsrat über das neue Führungsteam des neu gewählten ORF-Generaldirektors Clemens Pig für die Geschäftsführungsperiode 2027 bis 2031 ab. ORF III AKTUELL zeigt die anschließende Pressekonferenz in einer Spezialausgabe.
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