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ORF III Aktuell Spezial

ORF III AKTUELL Spezial: Bestellung der neuen ORF-DirektorInnen

ORF IIIStaffel 1Folge 515vom 11.08.2026
ORF III AKTUELL Spezial: Bestellung der neuen ORF-DirektorInnen

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ORF III Aktuell Spezial

Folge 515: ORF III AKTUELL Spezial: Bestellung der neuen ORF-DirektorInnen

46 Min.Folge vom 11.08.2026

Am 11. August 2026 stimmte der ORF-Stiftungsrat über das neue Führungsteam des neu gewählten ORF-Generaldirektors Clemens Pig für die Geschäftsführungsperiode 2027 bis 2031 ab. ORF III AKTUELL zeigt die anschließende Pressekonferenz in einer Spezialausgabe.

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