ORF III AKTUELL vom 27.01.2026
ORF III Aktuell
Folge 505: ORF III AKTUELL vom 27.01.2026
Handelsabkommen zwischen Europa und Indien fixiert | Sozialwirtschaft einigt sich auf neuen Kollektivvertrag | Burgenland richtet Taskforce wegen Asbestbelastung ein | | Sommer (Haus der Geschichte) über den Internationalen Holocaust-Gedenktag | Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust | USA: Abzug erster Beamten bei Einwanderungsbehörde | ÖSV-Herren wollen Sieg in Schladming holen | "Alles vergessen": Neue Ausstellung im Jüdischen Museum | Walther (Ö3-Verkehrsredakteur) über die Zunahme an Geisterfahrern | "Scan-Cars" überwachen Parkraum in Wien | Kärnten testet neues Sicherheitskonzept für Skischulen | EU und Indien einigen sich auf Handelsabkommen | Ex-Botschafter Weiss über den Abzug erster ICE-Beamte in den USA | Letzte israelische Geiseln aus Gaza geborgen | Iran: Internet weiterhin großflächig gekappt | ÖSV-Herren bereit für Nightrace in Schladming | EU und Indien einigen sich auf Handelsabkommen | Eberstaller (ORF Sport) über das Nightrace in Schladming | USA: Abzug erster ICE-Beamte | Ex-Botschafter Weiss über die Situation der ICE-Beamte in den USA
