Nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei überziehen Israel und der Iran einander weiter mit Angriffen. Es gab zudem nach Drohnen- und Raketenattacken der proiranischen libanesischen Hisbollah-Miliz israelische Angriffe auf den Libanon, wodurch sich der Konflikt ausweitet.

