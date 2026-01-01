ORF III Silvestercountdown
1 StaffelAb 0
ORF III Silvestercountdown
Ani Gülgün-Mayr und Michael Schottenberg melden sich am Silvesterabend aus dem Grand Hotel und begleiten die ZuseherInnen durch das Silvesterprogramm in ORF III, mit Silvesterbräuchen und wunderschönen Melodien. Georg Kreisler Lieder dargeboten von Ethel Merhaut und Béla Korény, Arien aus der "Fledermaus", aus "Carmen" und aus "Eine Nacht in Venedig" gesungen von Sevana Salmasi, am Klavier begleitet von Mennan Bërveniku. Dazwischen gibt es Silvesterbräuche, die man zu Hause nachmachen kann.
