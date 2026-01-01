ORF-Legenden: Waltraut Haas
ORF-Legenden: Waltraut Haas
Die Schauspielerin Waltraut Haas steht wie kaum eine andere der Nachkriegszeit für die schönen Seiten des Landes. Aufgewachsen ist sie im Schlosskomplex von Schönbrunn, studiert hat sie Mode und Musik am Konservatorium Wien und als „Mariandl„ bezauberte sie Österreich. Die ORF-III-Produktion “ORF Legenden - Waltraut Haas" zeichnet ihren Werdegang zwischen den schönsten Orten der Alpenrepublik und den schrecklichen Zeiten des Zweiten Weltkriegs nach. Die unbeschwerte Lieblichkeit der Heimatfilme war ein Gegengift zu den Schrecken der unmittelbaren Vergangenheit in der auch Waltraut Haas heranwächst. Im Alter von fünf Jahren verlor sie ihren Vater und wuchs als Halbweise rund um das Restaurant ihrer Mutter im Schloss Schönbrunn auf. Später sollte Hans Moser so etwas wie ein Vaterersatz für sie werden. Das junge „Wiener Mädel" gab ihr Debüt im Landestheater Linz und trat 1949 mit Peter Alexander in der Operette „Abschiedswalzer" am Wiener Bürgertheater auf. Bei Proben für die Operette sprang der damals völlig unbekannte Reinhardt-Seminarist für den erkrankten Franz „Zwetschi" Marischka ein: Der junge Peter Alexander rettete die Produktion. Zu diesem Zeitpunkt war Waltraud Haas bereits ein aufstrebender Stern. Den Österreicherinnen und Österreichern war sie längst mit der prägendsten Rolle ihrer jungen Karriere ein Begriff, mit dem „Mariandl" aus dem Heimatfilm „Der Hofrat Geiger".