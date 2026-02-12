Von Glanz bis Wahnsinn: Eindrücke vom OpernballJetzt kostenlos streamen
ORF ON Backstage #Opernball
Folge 7: Von Glanz bis Wahnsinn: Eindrücke vom Opernball
2 Min.Folge vom 12.02.2026
Von "glamourös" bis "kollektiver Wahnsinn" - Die Ballgäste beschreiben ihren Besuch am Opernball und versuchen im Gespräch mit Katharina Sturm (ORF) ihre die Eindrücke zusammenzufassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ORF ON Backstage #Opernball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0