Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ORF ON Backstage #Opernball

Von Glanz bis Wahnsinn: Eindrücke vom Opernball

ORF2Staffel 1Folge 7vom 12.02.2026
Von Glanz bis Wahnsinn: Eindrücke vom Opernball

Von Glanz bis Wahnsinn: Eindrücke vom OpernballJetzt kostenlos streamen

ORF ON Backstage #Opernball

Folge 7: Von Glanz bis Wahnsinn: Eindrücke vom Opernball

2 Min.Folge vom 12.02.2026

Von "glamourös" bis "kollektiver Wahnsinn" - Die Ballgäste beschreiben ihren Besuch am Opernball und versuchen im Gespräch mit Katharina Sturm (ORF) ihre die Eindrücke zusammenzufassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ORF ON Backstage #Opernball
ORF2
ORF ON Backstage #Opernball

ORF ON Backstage #Opernball

Alle 1 Staffeln und Folgen