Kalte Spuren: Ungelöste Kriminalfälle aus NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - Dokus & Reportagen
Folge 12: Kalte Spuren: Ungelöste Kriminalfälle aus Niederösterreich
13 Min.Folge vom 02.03.2026
"Kalte Spuren" rückt jene Verbrechen ins Licht, die selbst erfahrene Ermittler vor Rätsel stellen. Mit erstmals gezeigten Videos, Originalschauplätzen und rekonstruierten Szenen soll neues Wissen ans Tageslicht kommen. Trotz Aufklärungsquoten bis 88 Prozent bleiben Fälle wie ein brutaler Überfall 2019 und eine Brandstiftung 2024 ungelöst – Hinweise werden dringend gesucht. Die Sendung hofft, letzte Schweigen zu brechen. Bildquelle: ORF Sendungshinweis: Niederösterreich heute, 02. März 2026, 19 Uhr in ORF 2
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ORF ON Extra - Dokus & Reportagen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0