ECO: Interview mit Kardinal SchönbornJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - Magazine
Folge 1: ECO: Interview mit Kardinal Schönborn
1 Min.Folge vom 08.05.2025
Kardinal Christoph Schönborn wurde im Jahr 2014 von der Kardinalskommission zur Überwachung der Bank des Vatikan ernannt. Es gab damals massive Skandale und das Vertrauen gegenüber der Vatikanbank war sehr schlecht. Papst Franziskus vertraute auf die Anständigkeit aller Beteiligten. Sendungshinweis: Eco vom 08.05.2025, 22.30 Uhr
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ORF ON Extra - Magazine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0