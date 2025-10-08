Studio 2: Brigitte Kren im InterviewJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - Magazine
Folge 18: Studio 2: Brigitte Kren im Interview
14 Min.Folge vom 08.10.2025
Publikumsliebling Brigitte Kren hat wirklich viel zu erzählen und hat sich nun nach langem Ringen und der bange Frage "Wen wird denn das interessieren?" dazu durchgerungen eine Biografie zu schreiben und die hat es wirklich in sich! Eine Ballettkarriere blieb Brigitte Kren zwar verwehrt, viel später hat sie sich den Tanztraum dann in der Form von Dancing Stars erfüllt und deshalb trifft Teresa Vogl die wunderbare Schauspielerin im Tanzstudio zum Gespräch! Sendungshinweis: Studio 2 vom 08. Oktober 2025; 17.30 Uhr auf ORF 2 und auf ORF ON im Stream
