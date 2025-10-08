Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF ON Extra - Magazine

ORF2Staffel 1Folge 18vom 08.10.2025
14 Min.Folge vom 08.10.2025

Publikumsliebling Brigitte Kren hat wirklich viel zu erzählen und hat sich nun nach langem Ringen und der bange Frage "Wen wird denn das interessieren?" dazu durchgerungen eine Biografie zu schreiben und die hat es wirklich in sich! Eine Ballettkarriere blieb Brigitte Kren zwar verwehrt, viel später hat sie sich den Tanztraum dann in der Form von Dancing Stars erfüllt und deshalb trifft Teresa Vogl die wunderbare Schauspielerin im Tanzstudio zum Gespräch! Sendungshinweis: Studio 2 vom 08. Oktober 2025; 17.30 Uhr auf ORF 2 und auf ORF ON im Stream

