ORF2Staffel 1Folge 1vom 06.12.2025
vom 06.12.2025

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) übt deutliche Kritik an Teilen der Boulevardmedien, die im Zusammenhang mit Frauenmorden – wie zuletzt beim Fall der getöteten Grazer Influencerin – Aussagen und Perspektiven des mutmaßlichen Täters veröffentlicht haben. Im Rahmen des Aktionsplans gegen Gewalt soll nun ein Leitfaden erarbeitet werden, der festlegt, wie Medien in solchen Fällen im Hinblick auf Förderungen beurteilt werden. Sendungshinweis: ZIB 9, 06. Dezember 2025, 9 Uhr in ORF 2

