Ö1 Mittagsjournal: Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ)

ORF2Staffel 1Folge 11vom 07.02.2026
Folge 11: Ö1 Mittagsjournal: Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ)

6 Min.Folge vom 07.02.2026

Justizministerin Anna Sporrer kündigte im Ö-Interview an, dass die Bundesstaatsanwaltschaft sehr bald kommen wird. In den nächsten Wochen soll ein Konzept vorgestellt werden, derzeit läuft die Abstimmung mit den Koalitionspartnern. Außerdem hält die Ministerin an einer Änderung des Sexualstrafrechts fest. Das von ihrer Partei und Vizekanzler Andreas Babler vorgeschlagene Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige unterstützt Sporrer. Sendungshinweis: ZIB 13, 07. Februar 2025, 13:00 Uhr in ORF 2

ORF2
