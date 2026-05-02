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Ö1 Mittagsjournal: Sozialministerin Corinna Schumann im Interview

ORF2Staffel 1Folge 20vom 02.05.2026
Ö1 Mittagsjournal: Sozialministerin Corinna Schumann im Interview

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Folge 20: Ö1 Mittagsjournal: Sozialministerin Corinna Schumann im Interview

6 Min.Folge vom 02.05.2026

Die Regierung hat sich diese Woche auf das neue Doppelbudget geeinigt, die Neos zeigen sich "sehr zufrieden". Im Mittagsjournal sagte Sozial- und Arbeitsministerin Corinna Schumann (SPÖ), das Budget sei stabil, Einsparungen seien notwendig. Zugleich betonte sie, die Regierung federe ab und setze Schwerpunkte, etwa mit einem Unterstützungsfonds für Alleinerziehende. Reformen bei Sozialhilfe und Gesundheit würden noch dauern – "hudeln" bringe nichts. Sendungshinweis: ZIB 13, 02. Mai 2026, 13 Uhr in ORF 2

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