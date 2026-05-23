Ö1 Mittagsjournal: Präsidentin des Rechnungshofes Margit Kraker im InterviewJetzt kostenlos streamen
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Folge 22: Ö1 Mittagsjournal: Präsidentin des Rechnungshofes Margit Kraker im Interview
5 Min.Folge vom 23.05.2026
Immer höhere Kosten bei tendenziell sinkenden Leistungen, so schaut es im Gesundheitssystem aus. Der Rechnungshof ist daher für eine Stärkung des niedergelassenen Bereichs und ein Zurückfahren der dichten Spitalslandschaft. Auch Selbstbehalte sind für Präsidentin Margit Kraker kein Tabu. Klare Worte kommen von ihr auch zu Pensionen und dem ORF. Sendungshinweis: ZIB 13, 23. Mai 2026, 13 Uhr in ORF 2
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