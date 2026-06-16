Austrian World Summit 2026: Interview mit Arnold SchwarzeneggerJetzt kostenlos streamen
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Folge 24: Austrian World Summit 2026: Interview mit Arnold Schwarzenegger
Beim Austrian World Summit versammelte Arnold Schwarzenegger internationale Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Wien. In einem gemeinsamen Interview mit EU-Energiekommissar Dan Jørgensen sprach der ehemalige Gouverneur Kaliforniens und Gründer der Klimaschutzinitiative über konkrete Lösungen für Energie, Wirtschaft und Umwelt. Zugleich betonte er, aktuelle Krisen und Konflikte sollten als Weckruf verstanden werden, um entschlossener für eine sichere und nachhaltige Zukunft zu handeln. Das Interview mit Arnold Schwarzenegger wurde in englischer Sprache geführt. Sendungshinweis: "Austrian World Summit 2026 - Die Highlights", am 16. Juni 2026, um 13:00 Uhr auf ORF III
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