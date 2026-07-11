Mensch werden - die existentielle Dimension des ChristentumsJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - News
Folge 28: Mensch werden - die existentielle Dimension des Christentums
"Geheimnis des Lebens" - Unter diesem Titel hat im Stift Kremsmünster ein Kolloquium über und mit Br. David Steindl-Rast stattgefunden, der am Sonntag seinen 100. Geburtstag feiert. Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung war am Samstag ein Gespräch des Benediktinermönchs und Buchautors mit dem Wiener Moraltheologen, Mediziner und Pharmazeuten Prof. Matthias Beck. Im Zentrum des Gesprächs vor rund 450 Tagungsgästen standen Grundfragen des Menschen, dem, so Steindl-Rast, "die Gottesbeziehung angeboren ist". Der bekannte spirituelle Lehrer ging aber auch auf das Proprium des christlichen Glaubens, seine persönliche Christus-Beziehung und seine Haltung zu Leben, Tod und Auferstehung ein. Die Frage, was nach dem Sterben komme, sei "sehr problematisch, denn man stirbt, wenn die Zeit um ist. Und wenn die Zeit um ist, kann nachher nichts mehr kommen". Aber, so Steindl-Rast, "wir leben jetzt schon in Zeit und Ewigkeit", denn das Wichtigste, wie die Liebe, sei der Zeit nicht unterworfen. Er vertraue daher darauf, "dass liebevolle Beziehungen irgendwie bleiben in einer Existenzweise, die wir uns so wenig vorstellen können, wie sich eine Raupe ihre spätere Existenz als Schmetterling vorstellen könne". Abschließend sagte Steindl-Rast bekenntnishaft unter Verweis auf den Wiener Künstler-Priester Otto Mauer: "Der Mensch stirbt nicht am Tod. Der Mensch stirbt an ausgereifter Liebe. Und das wünschen wir uns alle." Matthias Beck im Gespräch mit Bruder David, Moderation: Paul Wuthe Sendungshinweis: Oberösterreich heute, 11. Juli 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Oberösterreich
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick