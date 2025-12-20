Staffel 1Folge 3vom 20.12.2025
Ö1 Mittagsjournal: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ)Jetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - News
Folge 3: Ö1 Mittagsjournal: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ)
5 Min.Folge vom 20.12.2025
Finanzminister Markus Marterbauer sieht die Regierung mit dem Doppelbudget 2025/26 "voll auf Kurs". Während der Fiskalrat ab 2027 vor Milliardenlücken warnt und tiefgreifende Reformen fordert, zeigt sich Marterbauer zuversichtlich Sendungshinweis: ZIB 13, 20. Dezember 2025, 13 Uhr in ORF 2
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ORF ON Extra - News
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0