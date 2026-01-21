Trump-Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in OriginalspracheJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - News
Folge 9: Trump-Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Originalsprache
73 Min.Folge vom 21.01.2026
In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum (in englischer Originalsprache - Anm. der Redaktion) in Davos betonte Trump, nur die Vereinigten Staaten könnten Grönland verteidigen, und forderte erneut umgehende Verhandlungen über einen Verkauf der zu Dänemark gehörenden Insel. Zugleich warf er Europa Undankbarkeit vor und erklärte, die USA würden viel für Europas Sicherheit leisten, dafür aber zu wenig zurückbekommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ORF ON Extra - News
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0