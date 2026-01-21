Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trump-Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Originalsprache

ORF2Staffel 1Folge 9vom 21.01.2026
73 Min.Folge vom 21.01.2026

In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum (in englischer Originalsprache - Anm. der Redaktion) in Davos betonte Trump, nur die Vereinigten Staaten könnten Grönland verteidigen, und forderte erneut umgehende Verhandlungen über einen Verkauf der zu Dänemark gehörenden Insel. Zugleich warf er Europa Undankbarkeit vor und erklärte, die USA würden viel für Europas Sicherheit leisten, dafür aber zu wenig zurückbekommen.

