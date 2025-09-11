Staffel 1Folge 2vom 11.09.2025
ORF-Programmpräsentation 2026Jetzt kostenlos streamen
ORF-Programmpräsentation
Folge 2: ORF-Programmpräsentation 2026
39 Min.Folge vom 11.09.2025
Unter dem Motto "MITEINANDER" macht der ORF 2026 zum Erlebnisjahr: Bei der Präsentation der Highlights begeisterte auch ESC-Gewinner JJ mit einem Auftritt. Inhalt: Vom ESC über Olympische Spiele und Fußball-WM bis zu den heiß erwarteten Serien-Fortsetzungen: Unter dem Motto "MITEINANDER" liefert der ORF 2026 unvergessliche Momente. Einen Überblick über die Highlights gab es bei der ORF-Programmpräsentation, bei der auch ESC-Gewinner JJ einmal mehr das Publikum begeisterte. Sendungshinweis: Die Highlights der ORF-Programmpräsentation 2025, 12. September 2025, 00.19 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF/Hans Leitner, Thomas Ramstorfer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ORF-Programmpräsentation
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1