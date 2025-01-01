Das Hausboot: Platzmangel im WandschrankJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 10: Das Hausboot: Platzmangel im Wandschrank
25 Min.Ab 6
Isabella kümmert sich einmal mehr um den Platzmangel auf einem mobilen Hausboot. Während die Küche bereits über ein neues Ordnungssystem verfügt, geht es nun den Badezimmer- und Schlafzimmerschränken an den Kragen. Denn auch hier herrscht das reinste Chaos. Mit einigen raffinierten Tricks möchte Isabella in den zahlreichen Schubladen aufräumen. Kann sie die Besitzer mit ihrem neuen System zufriedenstellen?
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstverbesserung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH