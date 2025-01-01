Ana Johnson: Die Garage als Raum-WunderJetzt kostenlos streamen
Isabella Franke ist zu Gast bei Social-Media-Star Ana Johnson. Gemeinsam mit ihrem Mann Tim hat sich die junge Frau vor einiger Zeit den großen Traum vom Eigenheim erfüllt. In der Garage herrscht seitdem das reinste Chaos, denn hier lagert das Paar diverse Schätze, die im Inneren des Hauses keinen Platz gefunden haben. Mittlerweile ist der Raum sogar so voll, dass Ana ihr Auto draußen parken muss. Kann Isabella hier Abhilfe schaffen?
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH