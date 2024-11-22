Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Der perfekte Fitnessraum

sixxStaffel 2Folge 12vom 22.11.2024
Der perfekte Fitnessraum

Der perfekte FitnessraumJetzt kostenlos streamen

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Folge 12: Der perfekte Fitnessraum

23 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 6

Svenja lebt mit ihrem Mann Celio und ihren Kindern in einem 100 Jahre alten Einfamilienhaus in Kerpen. Hier erwartet die Familie sehnsüchtig den Besuch von Ordnungscoach Isabella Franke. Bereits beim Betreten des Flurs wird klar, wo die Problemzone des Hauses liegt. Neben einer völlig überfüllten Garderobe lagern hier auch Pfandflaschen und Fitnessutensilien. Kann Isabella den Eingangsbereich neu sortieren und eine logische Struktur schaffen, die alle Anforderungen erfüllt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
sixx
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Alle 5 Staffeln und Folgen