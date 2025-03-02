Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 6vom 02.03.2025
Isabella hilft Modeexpertin Caroline, die im Chaos zwischen ihren Kleiderständern versinkt. Trotz großer Villa spielt sich alles im Wohnzimmer ab: Modenschauen vorbereiten, Styles zusammenstellen und Versand ihrer Kollektion. „Wohnen“ kommt diesem Raum völlig zu kurz. Isabella verlagert alles ins ehemalige Arbeitszimmer von Carolines Vater. Hier entsteht ein stylisches Boutique Zimmer. Auch das Wohnzimmer bekommt von ihr noch einen neuen Style und ist nun wesentlich behaglicher.

