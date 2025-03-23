Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gartenlaube ganz gemütlich

sixxStaffel 5Folge 4vom 23.03.2025
Folge 4: Gartenlaube ganz gemütlich

25 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 6

Heute geht es für Ordnungscoach Isabella Franke ab in den Garten! In Berlin hilft sie Marie, dem Gästezimmer ihrer Gartenlaube ein Make Over zu geben - es wird farbenfroh. Am Ende ist nicht nur Marie, sondern auch ihr kleiner Sohn überglücklich. Das Gästezimmer ist kaum wiederzuerkennen.

