Hobby, Hund und Home-Office vereintJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 5: Hobby, Hund und Home-Office vereint
25 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 6
Auch heute ist Isabella wieder im Namen der Ordnung unterwegs. Dieses Mal besucht sie Pia in Hörste. Die Groß- und Außenhandelskauffrau arbeitet ausschließlich aus dem Home-Office. Doch ihr Büro ist auch ihr Kreativzimmer, ihre Abstellkammer und der Lieblingsort ihres Hundes. Wie man das alles vereinen kann und trotzdem noch eine Übersicht behält, zeigt Isabella mit passenden Tipps.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH