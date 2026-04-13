Staffel 1Folge 1vom 13.04.2026
Orgasm Gap - Wie Frauen kommenJetzt kostenlos streamen
Orgasm Gap - Wie Frauen kommen
Folge 1: Orgasm Gap - Wie Frauen kommen
44 Min.Folge vom 13.04.2026
Eine Studie zeigt: Deutlich weniger Frauen als Männer erleben regelmäßig Orgasmen. Leon Windscheid geht den Ursachen nach und spricht mit Betroffenen wie Leila Lowfire. Die Doku fragt, warum der weibliche Orgasmus oft komplexer ist. Bildquelle: ORF/ZDF/Marius Fuchtmann
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Orgasm Gap - Wie Frauen kommen
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