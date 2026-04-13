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Orgasm Gap - Wie Frauen kommen

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 13.04.2026
Orgasm Gap - Wie Frauen kommen

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Orgasm Gap - Wie Frauen kommen

Folge 1: Orgasm Gap - Wie Frauen kommen

44 Min.Folge vom 13.04.2026

Eine Studie zeigt: Deutlich weniger Frauen als Männer erleben regelmäßig Orgasmen. Leon Windscheid geht den Ursachen nach und spricht mit Betroffenen wie Leila Lowfire. Die Doku fragt, warum der weibliche Orgasmus oft komplexer ist. Bildquelle: ORF/ZDF/Marius Fuchtmann

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