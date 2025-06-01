Orientierung Spezial: Menschen ohne Krankenversicherung vom 01.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Orientierung
Folge 60: Orientierung Spezial: Menschen ohne Krankenversicherung vom 01.06.2025
Etwa 30.000 Menschen in Österreich leben ohne Krankenversicherung. Die größte Gruppe derer, die keinen Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung haben, sind Asylwerberinnen und Asylwerber und Migrantinnen und Migranten aber auch österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die sich in schlechten Arbeitsverhältnissen befinden. Ein Großteil dieser Menschen leidet unter hohem Überlebensstress. Die sozialmedizinische Einrichtung "AmberMed", eine Kooperation zwischen dem Flüchtlingsdienst der Diakonie und dem Österreichischen Roten Kreuz, kümmert sich an fünf Tagen in der Woche um Menschen, die nicht krankenversichert sind. Allein im vergangenen Jahr wurden 660 Kinder behandelt, viele von ihnen wegen hohem Fieber. Die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung ist im Vorjahr in Österreich um 25 Prozent gestiegen. Obwohl "AmberMed" und ähnliche Sozialeinrichtungen einen wichtigen Dienst für die Gesellschaft leisten und den Krankenkassen enorme Folgekosten ersparen, ist die Finanzierung nicht gesichert. "AmberMed" benötigt jährlich bis zu 130.000 Euro, um die Erwachsenen und Kinder medizinisch zu versorgen. Zoran Dobric hat für seine Reportage mit Betroffenen und Menschen, die unentgeltlich Hilfe leisten, gesprochen. Bildquelle: BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com
