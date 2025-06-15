Orientierung vom 15.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Orientierung
Folge 62: Orientierung vom 15.06.2025
Nach Amoklauf: Momente des Innehaltens | Studiogespräch mit Lienhart über Verarbeiten von Trauma | Indische Pflegekräfte in Österreich | Homosexualität in der orthodoxen Kirche | Ausstellung in Krems: Wie sich religiöse Praktiken verändert haben Hilfsangebote im Überblick Für Menschen in seelischen Ausnahmezuständen gibt es Anlaufstellen, die rasch und unkompliziert Hilfe anbieten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen, aber auch für Männer, die Rat brauchen. • Telefonseelsorge: Tel. 142 (ohne Vorwahl) • Rat auf Draht: Tel. 147 (ohne Vorwahl) • „Reden wir!“ – Steirisches Hilfetelefon: 0800 20 44 22 • Frauenhäuser Steiermark: 0800 202017 • PsyNot: 0800 44 99 33 • Schuldnerberatung: (0 316) 37 25 07 • Männernotruf: 0800 246 247 • Männerinfo-Krisenhotline: 0800 400 777
