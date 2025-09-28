Orientierung vom 28.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Abschiedssendung: Das war die Orientierung Das ORF-Religionsmagazin Orientierung war das längst gediente TV-Magazin Österreichs. Nach 56 Jahren lösen sie nun neue Sendungen der ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik ab. In der letzten Sendung Orientierung blickt die Redaktion zurück auf über fünf Jahrzehnte Religionsjournalismus im Fernsehen, die auch die österreichische Kirchen- und Religionsgeschichte widerspiegelt.
