Oshi no Ko: Mein Star
Folge 10: Druck
25 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 6
Memcho und Ruby wählen Kana zum Center ihrer Idol-Gruppe. Doch Kana möchte diese Rolle zunächst nicht übernehmen. Den Mädchen bleibt jedoch nur noch wenig Zeit, um sich auf ihren großen Auftritt beim Japan Idol Festival vorzubereiten.
Oshi no Ko: Mein Star
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Peppermint anime GmbH