Oshi no Ko: Mein Star
Folge 11: Idol
24 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Kana, Ruby und Memcho haben ihren ersten Auftritt als Idol-Gruppe B-Komachi. Sowohl Ruby als auch Memcho haben bereits viele Anhänger im Publikum, doch Kana kann mit der Beliebtheit ihrer Kolleginnen nicht mithalten.
Staffel 1
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Copyrights:© Peppermint anime GmbH