ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 16.01.2026
26 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Kana ist völlig aus dem Häuschen, als sie Aqua endlich wiedertrifft. Sie möchte den Jungen dazu überreden, zur Schauspielerei zurückzukehren, doch er hat kein Interesse daran. Als das Mädchen jedoch erwähnt, wer der Produzent ihres aktuellen Projekts ist, ändert Aqua seine Meinung ...

