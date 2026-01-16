Oshi no Ko: Mein Star
Folge 4: Schauspieler
24 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Die Serie, in der Kana die Hauptrolle spielt, gilt als Flop und kann das Publikum nicht begeistern. Das Mädchen gibt bei den Dreharbeiten ihr Bestes, doch die anderen Darsteller können nicht mit ihr mithalten. Dann kommt Aqua ans Set und überzeugt auf ganzer Linie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Oshi no Ko: Mein Star
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH