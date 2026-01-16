Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oshi no Ko: Mein Star

Schauspieler

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 16.01.2026
Schauspieler

Oshi no Ko: Mein Star

Folge 4: Schauspieler

24 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Die Serie, in der Kana die Hauptrolle spielt, gilt als Flop und kann das Publikum nicht begeistern. Das Mädchen gibt bei den Dreharbeiten ihr Bestes, doch die anderen Darsteller können nicht mit ihr mithalten. Dann kommt Aqua ans Set und überzeugt auf ganzer Linie.

