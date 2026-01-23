Oshi no Ko: Mein Star
Folge 6: Egosurfing
26 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Die Datingshow "Wahre Liebe", an der auch Aqua teilnimmt, kommt beim Publikum gut an. Doch nicht alle Teilnehmer sind gleich beliebt. Akane erhält von den Zuschauern kaum Beachtung, weshalb sie einen Plan entwickelt, um mehr aufzufallen.
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH